GP-directeur Van Overdijk hoopt op beetje regen in Zandvoort

Circuitdirecteur Robert van Overdijk hoopt dat het zaterdag een beetje regent in Zandvoort zodat de kwalificatie in de Formule 1 wat spannender wordt. De rest van de dag wil de baas van de Grand Prix van Nederland het liefst wel dat het droog is. “Het perfecte scenario is dat iedereen droog binnenkomt, en dan mag er vlak voor de kwalificatie een drupje regen vallen.”

“Als je het aan de autosportliefhebbers en -kenners vraagt, zullen ze allemaal willen dat het regent”, zegt Van Overdijk. “Het maakt de kwalificatie alleen maar spannender. Vergeleken met de vrijdag staat er al veel meer spanning op de zaterdag, omdat kwalificatie hier ‘key’ is.”

Zaterdag is er zowel bij de derde vrije training als bij de kwalificatie kans op regen en het is niet uitgesloten dat die buien lang aanhouden, meldde Weeronline vrijdag. De kans op onweer in Zandvoort is 5 procent.

De kwalificatie in de Formule 1 begint om 15.00 uur. Vanaf 11.30 uur rijden de coureurs eerst nog de derde vrije training.