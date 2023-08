Hassan kan succesvolste Nederlandse op WK atletiek worden

Sifan Hassan kan zich zaterdag tot de succesvolste Nederlandse atlete op de wereldkampioenschappen atletiek kronen. Als de 30-jarige topatlete er op de titelstrijd in Boedapest in slaagt een medaille te winnen op de 5000 meter, is dat haar derde gouden WK-plak en zesde medaille in totaal. Ze passeert dan sprinter Dafne Schippers, die in haar carrière vijf WK-medailles won. De finale in het nationale atletiekstadion start om 20.50 uur.

Hassan, die ook drie olympische medailles bezit, heeft een bewogen WK achter de rug. Ze kwam op de openingsdag in de finale van de 10.000 meter vlak voor de finish ten val en verspeelde daarmee een bijna zekere gouden medaille. Ze herstelde zich daarna door het brons te winnen op de 1500 meter. Op de 5000 meter is ze olympisch kampioene. Grootste concurrente is Faith Kipyegon. De Keniaanse liep deze zomer een wereldrecord van 14.05,20.

Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Daalen komen zaterdag om 10.25 uur uit in de kwalificaties van het kogelstoten. De beste twaalf gaan door naar de finale die om 20.15 uur begint. Schilder won vorig jaar op de WK in Eugene (VS) brons.

De Nederlandse sprintsters sluiten de voorlaatste dag van de WK af met de finale van de 4×100 meter estafette. N’ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Tasa Jiya liepen vrijdag in de series de zesde tijd. Favoriet voor het goud zijn de ploegen van de Verenigde Staten en Jamaica.