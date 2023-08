Hassan sluit haar missie op WK af met zilver op 5000 meter

Sifan Hassan heeft haar missie van drie onderdelen op de WK atletiek in Boedapest afgesloten met een zilveren medaille. De 30-jarige topatlete moest op de 5000 meter alleen de Keniaanse Faith Kipyegon voor zich dulden, die won in 14.53,88. Hassan klokte 14.54,11.

Het is haar tweede medaille op de WK en de vierde voor de Nederlandse ploeg. Hassan won eerder brons op de 1500 meter, Femke Bol pakte goud op de 400 meter horden en Anouk Vetter won brons in de zevenkamp.

Maureen Koster, de tweede Nederlandse in de finale, eindigde als twaalfde in 15.00,78.

Hassan kijkt terug op een bewogen WK. Op de openingsdag leek ze op weg naar het goud op de 10.000 meter, maar met de gevaarlijk oprukkende Gudaf Tsegay op komst maakte ze een misstap en ging languit op enkele meters voor de finish. De bizarre val kostte haar een medaille.

Een dag later stond ze gewoon aan de start van de halve finales van de 1500 meter. Met schrammen en beurse plekken op haar pezige lijf rende ze de finale in. Daarin wist ze de bronzen medaille te pakken.

Hassan voltooide zodoende dezelfde trilogie als op de Olympische Spelen in Tokio, toen ze als eerste atlete ooit de 1500, 5000 en 10.000 meter liep. Het leverde haar ongekend succes op met twee gouden plakken en een bronzen.

Hassan liep een bekeken finale, waarin ze rustig meeliep in het veld. Koster verschool zich ook in de groep, die compact bleef tot de laatste ronde. Toen nestelde Hassan zich in de tweede positie achter Kipyegon, in de hoop haar op het laatste stuk naar de finish nog voorbij te sprinten. Maar Kipyegon, drievoudig wereldkampioene op de 1500 meter en houder van het wereldrecord op de 5000 meter, was te snel.