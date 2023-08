Hassan ‘superfris’ na drie afstanden en twee medailles op WK

Sifan Hassan miste de snelheid om de Keniaanse Faith Kipyegon te kunnen verslaan in de eindsprint van de 5000 meter op de WK atletiek in Boedapest, maar de 30-jarige Nederlandse topatlete was tevreden met het zilver. “Faith was dit jaar veel sneller”, erkende Hassan na de finale. “Zij heeft deze zomer wereldrecords gelopen. Ik kom vanuit de marathontraining en heb niet zoveel snelheid gedaan. Ik heb er in de wedstrijd alles aan gedaan, maar wist in de laatste 20 meter dat ik niet van haar zou winnen.”

Hassan keek met trots terug op haar WK in Boedapest, waar ze evenals op de Olympische Spelen van Tokio drie afstanden liep: de 1500, 5000 en 10.000 meter. De oogst was brons op de 1500 en zilver op de 5000. De onfortuinlijke val in de finale van de 10.000 meter op de openingsdag deed niets af aan haar positieve gevoel. “In Tokio had ik drie medailles (twee keer goud en brons), maar ik was helemaal op na het toernooi. Ik had na elke afstand minder energie. Nu heb ik weer die drie afstanden gelopen en ik voel me superfris. Veel beter dan na Tokio en dat verrast me wel. Ik voelde me voor de finale van de 5000 ook sterker dan voor de finale van de 1500 meter.”

Boedapest was zodoende een leerzame ervaring. “Ik heb mezelf weer beter leren kennen en ben er weer meer achter gekomen hoe ik verder ga. Dat ik deze drie afstanden heb kunnen doen en me nog zo goed voel, geeft me ook vertrouwen.”

Hassan wilde absoluut nog niet kwijt wat ze van plan is te gaan lopen op de Olympische Spelen van Parijs. Menigeen denkt dat ze twee baanafstanden gaat combineren met de marathon, maar ze wilde er niet op zinspelen. “Misschien ga ik wel de 800 meter en de marathon combineren”, grapte ze. “Ik heb al wereldtitels, olympische titels en de marathon van Londen gewonnen, alles wat ik nu win is extra. Ik doe het niet meer voor de medailles, ik wil historie schrijven.”