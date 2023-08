Hockeysters strijden tegen België om vierde Europese titel op rij

De Nederlandse hockeysters strijden met België om de Europese titel in Mönchengladbach. Oranje plaatste zich overtuigend voor de finale, met een zege op Engeland (7-0). België knokte zich in de halve eindstrijd langs Duitsland (1-0).

Nederland kan voor de vierde keer op rij de Europese titel winnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass is ook regerend olympisch en wereldkampioen. Nederland en België troffen elkaar op dit EK al in de poule. Oranje won dat duel met 2-0. In 2017 was België ook tegenstander in de finale van het EK, toen was Oranje met 3-0 te sterk.

De finale van het EK begint om 14.45 uur.