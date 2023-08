Hockeysters winnen ook EK en blijven grossieren in prijzen

De Nederlandse hockeysters hebben voor de vierde keer op rij de Europese titel veroverd. De regerend olympisch en wereldkampioen was in de finale ook te sterk voor België (3-1). Oranje leidde na 5 minuten al met 2-0 en kwam daarna nauwelijks meer in de problemen in Mönchengladbach.

De Nederlandse hockeysters zijn de afgelopen jaren nagenoeg onverslaanbaar. Ze grossieren in prijzen en mogen zich al sinds 2014 wereldkampioen noemen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass domineerde ook de Europese titelstrijd in Duitsland en legde Engeland in de halve eindstrijd op de pijnbank (7-0).