IJshockeysters grijpen op WK net naast promotie

De ijshockeysters van Oranje zijn er op het WK in China niet in geslaagd promotie naar het hoogste niveau af te dwingen. Nederland verloor in Shenzhen de laatste wedstrijd met 2-1 van gastland China en kwam daardoor uit op drie zeges en twee nederlagen.

Nederland had aan een punt voldoende gehad tegen China, dat al zeker was van promotie. Aimée Seppenwolde maakte ook de 1-1, maar na de 2-1 van China wist de ploeg van bondscoach Marco Kronenburg niet opnieuw gelijk te maken.

Oranje begon het WK met een kansloze nederlaag tegen Denemarken (6-1), maar won vervolgens wel van Slowakije (3-0), Oostenrijk (2-1) en Noorwegen (6-3). Promotie kwam daardoor dichtbij, maar tegen China kwam Nederland net tekort.

Nederland moest Denemarken, dat eveneens op 9 punten uitkwam, door de ruime nederlaag in de openingswedstrijd voor zich dulden. De Deense speelsters gaan met China naar de Topdivisie.