Kwalificatie Formule 1 Zandvoort mogelijk op flink natte baan

Anders dan de vorige jaren rijden de Formule 1-coureurs in Zandvoort de kwalificatie zaterdagmiddag mogelijk op een flink natte baan. Volgens Weeronline ligt Zandvoort precies in het gebied waar de meeste buien vallen. Door regen wordt de baan glad en is het lastiger voor coureurs om een snel rondje te rijden.

“Zowel tijdens vrije trainingen als bij de kwalificatie is de kans op buien groot op het circuit”, is de verwachting. “In de loop van de middag en in de avond is het droog in Zandvoort. De kans op buien is tijdens de kwalificatie dus iets kleiner.”

Vrijdag verliepen de eerste trainingen in de Formule 1 nog aardig droog. Zaterdag is om 11.30 uur de derde training en om 15.00 uur begint de kwalificatie. De race vanaf 15.00 uur op zondag kan volgens Weeronline best weleens droog verlopen. “Voor Zandvoort zijn de meeste buien waarschijnlijk weggelegd voor de ochtenduren en de eerste helft van de middag.”

Circuitdirecteur Robert van Overdijk hoopte al op een beetje regen, om de kwalificatie wat spannender te maken. Zeker in Zandvoort is een goede kwalificatie belangrijk omdat inhalen lastig is op het circuit.

Op de tribunes hebben veel mensen een poncho aan. Hun soms net gekochte paraplu’s zijn volgens de huisregels niet welkom op het terrein.