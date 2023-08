Marathon is nieuwe liefde van onverwoestbare Hassan

De marathon is de nieuwe liefde van de Nederlandse topatlete Sifan Hassan, die zaterdag haar drie onderdelen op de WK atletiek in Boedapest afsloot met de zilveren medaille op de 5000 meter. Ze won in april bij haar debuut op de 42,195 kilometer in Londen in een Nederlands record van 2.18.33. In oktober loopt ze de marathon van Chicago en alles wijst erop dat ze op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 ook de marathon zal lopen.

De overwinning in Londen schaarde ze onder haar beste prestaties in haar atletiekcarrière. “Londen is de mooiste marathon met het sterkste deelnemersveld. Ik ben dankbaar voor elke kilometer die ik heb volbracht”, zei de 30-jarige Nederlandse atlete in april na haar indrukwekkende optreden in de Engelse hoofdstad.

“De marathon van Londen winnen is mooier dan een wereldtitel op de baan”, liet ze zich op de WK in Boedapest ontvallen, waar ze evenals op de Olympische Spelen in Tokio drie afstanden liep. Ze viel op de 10.000 meter, won brons op de 1500 meter en zilver op de 5000 meter.

In de series van de 5000 werd eens te meer duidelijk dat ze met haar hoofd meer en meer bij de marathon zit. Ze ging met opzet hard op kop lopen. “Over zes weken loop ik weer een marathon, dus het leek me een goede training om negen rondjes lekker hard te gaan. Goed voor de marathontraining.”

Hassan koos in Boedapest weer voor drie afstanden. Ze heeft nu eenmaal uitdagingen nodig om de motivatie te houden. Maar ze was voor haar missie in Hongarije veel meer ontspannen dan twee jaar geleden op de Spelen van Tokio, toen ze als eerste atlete ooit de combinatie van 1500, 5000 en 10.000 meter liep. Ze stond de hele week stijf van de stress, maar veroverde wel twee gouden en een bronzen medaille.

“Ik heb al mijn dromen al waargemaakt en voel me een succesvolle atleet. Ik ben olympisch kampioen, wereldkampioen en heb ook een grote marathon gewonnen, dus alles wat erbij komt is extra en dat geeft gewoon veel minder stress”, zei ze in aanloop naar de WK.

Voor de Spelen in Parijs broedt haar manager Jos Hermens op een nieuw project, in de geest van de Tsjechische legende Emil Zatopek, die in Helsinki 1952 goud won op de 5000 meter, 10.000 meter en de marathon. Voor een dergelijk plan is een gunstig schema nodig en dat is in Parijs niet helemaal het geval. Tussen de 10.000 meter en de marathon zit maar één dag rust. Normaal gesproken kan een atleet die twee afstanden zo kort op elkaar fysiek niet aan, maar Hassan is geen normale atlete, meent Hermens. “Wat moet ik zeggen? Ze is buitenaards.”