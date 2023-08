Nageeye loopt marathon op heetste dag van het jaar in Boedapest

De Nederlandse atleet Abdi Nageeye loopt zondag bij de WK atletiek in Boedapest op de heetste dag van het jaar de marathon. De thermometer gaat volgens de weersvoorspellingen de 36 graden Celsius en misschien wel de 37 aantikken. De Nederlandse troef op de 42,195 kilometer zal die extreme hitte niet voelen, want de marathon begint al om 7.00 uur in de ochtend. Dan is het vermoedelijk zo’n 24 tot 26 graden.

De organisatie van de WK ziet zich wel voor een probleem gesteld. Na de marathon mogen recreanten een wedstrijd door de binnenstad van de Hongaarse hoofdstad lopen. Om de gezondheid van hardlopers te beschermen, is de afstand ingekort van 10 naar 6 kilometer. “Zelfs deze 6 kilometer kan erg veeleisend zijn, dus alleen mensen met een lichaam dat gewend is aan hardlopen in warm weer wordt aangeraden te starten”, luidt het advies van World Athletics.

Van Nageeye is bekend dat hij goed tegen de hitte kan. Hij won op de Olympische Spelen in Tokio zilver in bijzonder warme omstandigheden. Vorig najaar werd hij derde in de marathon van New York op een bijna zomers warme dag. Hij behoort tot de kandidaten voor een medaille in Boedapest. Tamirat Tola uit Ethiopiƫ verdedigt zijn titel van vorig jaar in Eugene. Nageeye stapte toen op 1 kilometer van de finish uit.