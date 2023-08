Ook kwalificatie Formule 1-race Zandvoort stilgelegd na crash

Ook de kwalificatierace van de Dutch Grand Prix is zaterdag onderbroken. Dat gebeurde in het derde en laatste deel, na een crash van Logan Sargeant. De Amerikaan van Williams spinde en kwam hard in de boarding terecht.

Nadat de auto van Sargeant was weggetakeld en de vangrail was gerepareerd, kon de race in Zandvoort na twintig minuten worden hervat. WK-leider Max Verstappen zat bij de tien coureurs die het laatste deel van de kwalificatie haalden. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werd in het tweede deel van de kwalificatie uitgeschakeld.

Door de natte baan werd de derde training in de Formule 1 ook al meerdere keren onderbroken.