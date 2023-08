Regen zorgt voor veel lege plekken bij derde training Formule 1

Bij het begin van de derde vrije training van de Dutch Grand Prix zijn veel plekken op het circuit van Zandvoort nog niet bezet. Het regende de minuten voor de start flink, waardoor veel toeschouwers er voor hebben gekozen hun stoel wat later op te zoeken. De mensen die wel op de tribunes zitten, hebben poncho’s aan.

Max Verstappen ging als eerste het natte circuit op. Op dat moment was de zon doorgebroken. De Nederlandse coureur van Red Bull was een dag eerder de snelste in de eerste vrije training. In de tweede oefensessie bleef de Brit Lando Norris hem voor.

De kwalificatie voor de GP van Nederland begint zaterdag om 15.00 uur.