Ricciardo met gebroken middenhandsbeentje voorlopig aan de kant

Formule 1-coureur Daniel Ricciardo komt voorlopig niet in actie. De 34-jarige Australiër van AlphaTauri brak vrijdag tijdens de tweede vrije training van de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort zijn middenhandsbeentje en moet zich mogelijk laten opereren. Dat gebeurt in Barcelona. Christian Horner, de teambaas van RedBull, sprak zaterdag de verwachting uit dat Ricciardo meerdere races moet missen. AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull.

“Hij vertrekt vandaag naar Barcelona. Ieder normaal mens zou waarschijnlijk zo’n tien tot twaalf weken aan de kant staan, maar we weten dat deze jongens niet normaal zijn”, zei Horner. “Het zal afhangen van het herstelproces. Duurt het drie weken, een maand, is het zes weken? Niemand weet dat nu al.”

De 34-jarige Ricciardo verving vorige maand Nyck de Vries bij AlphaTauri. De leiding van het Formule 1-team was niet tevreden over de prestaties van de Nederlander, die nog geen WK-punten wist te pakken dit seizoen. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson neemt de plek van Ricciardo dit weekeinde in Zandvoort over.

Het WK gaat volgende week verder met de Grote Prijs van Italië in Monza.