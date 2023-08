Ronde van Spanje gaat van start met ploegentijdrit

De Ronde van Spanje gaat van start met een ploegentijdrit over 14,8 kilometer. De teamrace tegen de klok begint in de olympische haven van Barcelona en eindigt aan de voet van de Montjuïc, de beroemde heuvel van de Catalaanse stad.

De Vuelta begon vorig jaar in Utrecht ook met een ploegentijdrit, die werd gewonnen door Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerploeg start de Ronde van Spanje met grote ambities. Nog nooit eerder won een team de Tour de France, Giro en Vuelta in een seizoen. Jumbo-Visma wil geschiedenis schrijven met Primoz Roglic of Jonas Vingegaard, de renners die dit jaar de Giro en Tour wonnen.

Remco Evenepoel lijkt de grootste concurrent van de twee kopmannen van Jumbo-Visma. De Belg won de Ronde van Spanje vorig jaar. Hij begon dit seizoen goed aan de Giro, maar moest afstappen na een positieve coronatest.

De ploegentijdrit gaat om 19.05 uur van start, de laatste ploeg komt rond 20.45 uur over de finish.