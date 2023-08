De atleten van de 4×400 meter estafette hebben zich op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest nipt geplaatst voor de finale. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink liepen in hun heat naar de vierde plaats in een tijd van 3.00,23. Jamaica, Frankrijk en Italië kwamen eerder over de finish.

De eerste drie van de twee heats gingen rechtstreeks door naar de finale, aangevuld met de twee tijdsnelsten. Daar zat het Nederlandse kwartet bij. Het team gaat met de achtste tijd naar de finale op zondag. Het team van de Verenigde Staten liep met 2.58,47 de beste tijd.

Bonevacia, Angela en Agard maakten ook deel uit van de estafetteploeg die stuntte met de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio.