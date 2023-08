Turnster Biles op schema voor record bij Amerikaanse titelstrijd

Turnster Simone Biles ligt op schema om weer een record op haar naam te schrijven. In haar tweede wedstrijd na haar rentree gaat de 26-jarige viervoudig olympisch kampioene bij de Amerikaanse kampioenschappen in San Jose halverwege de meerkamp ruim aan de leiding. Ze kan de eerste turner of turnster worden die de titel voor de achtste keer wint. Biles evenaarde het record van Alfred Jochim uit 1933 al in 2021.

Biles maakte eerder deze maand haar rentree bij de US Classic. Het waren haar eerste wedstrijden sinds de Olympische Spelen in 2021 in Tokio. Daar sloeg ze vanwege mentale problemen de meeste wedstrijden over. Later bekende ze dat ze achteraf de Spelen beter had kunnen laten schieten.

Biles behaalde halverwege de meerkamp 59,300 punten. Shilese Jones staat tweede met 56,750. Biles zei na afloop dat ze niet echt bezig is met het record. “Ik heb mijn persoonlijke doelen en daar richt ik mij op”, aldus de Amerikaanse. Het was even wennen voor haar op de balk. “Toen ik mijn zenuwen eenmaal onder controle had, ging het goed. Ik ben tevreden over mijn wedstrijden hier.”

De Amerikaanse kampioenschappen gelden als voorbereiding op de WK volgende maand in Antwerpen. De beste vrouwen van de nationale titelstrijd krijgen een uitnodiging voor een trainingskamp en daar wordt de selectie samengesteld voor de WK.