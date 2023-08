Van Poppel sprint naar tweede plaats in Ronde van Duitsland

Wielrenner Danny van Poppel heeft naast de zege in de derde etappe van de Ronde van Duitsland gegrepen. Hij moest in de massasprint van de rit over 173 kilometer van Arensberg naar Essen alleen Madis Mihkels uit Estland voor zich dulden.

Van Poppel kwam een paar centimeter tekort voor de ritzege. De sprinter van Bora-hansgrohe staat op de vierde plaats van het algemeen klassement, met een achterstand van 16 seconden op de Belgische leider Ilan Van Wilder.

De Ronde van Duitsland eindigt zondag met een etappe over 180 kilometer van Hannover naar Bremen.