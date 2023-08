Verstappen dacht dat kwalificatie over was na fout in eerste bocht

Max Verstappen was ondanks zijn oppermachtige optreden in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland niet helemaal tevreden over zijn rondje. “Ik remde veel te laat in de eerste bocht, dus ik dacht eigenlijk dat het klaar was”, analyseerde de beste coureur in de kwalificatie.

“Die eerste bocht was niet fantastisch, maar de rest van mijn rondje was wel oké.” De Nederlander van Red Bull was alsnog een halve seconde sneller dan McLaren-coureur Lando Norris, de nummer 2 van de kwalificatie. Daardoor vertrekt de 25-jarige Limburger voor het derde jaar op rij zondag vanaf poleposition in Zandvoort.

Verstappen vond de kwalificatie in Zandvoort lastiger dan die op de meeste andere circuits. Door de wisselvallige weersomstandigheden en de opdrogende baan moesten de coureurs zich constant aanpassen. Ook had Verstappen na het vele oponthoud nog maar weinig tijd om een snel rondje neer te zetten, wat hem tot zijn eigen opluchting wel lukte.

“Op andere circuits heb je soms nog ruimte om uit te wijken”, ging Verstappen verder. “Hier is dat minder. En dat maakt het zeker moeilijker op het moment dat je een goed rondje moét rijden. De fans hier verwachten dat ik wel even pole pak, maar dat is niet altijd zo makkelijk. Zeker niet met een kwalificatie als deze.”