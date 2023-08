Verstappen gaat voor derde poleposition op rij voor eigen fans

Max Verstappen probeert zaterdagmiddag om voor het derde jaar op rij poleposition voor de Formule 1-race in Zandvoort te pakken. De 25-jarige Limburger liet vrijdag aan zijn fans al zien snel te zijn, met de beste tijd in de eerste training en de tweede in de tweede. De kwalificatie begint om 15.00 uur, ’s ochtends is nog een trainingssessie.

Verstappen sprak vrijdag van een “redelijk goede dag”. De Nederlandse Formule 1-coureur zag nog wel verbeterpunten voor zijn Red Bull. “In bepaalde bochten was ik niet echt blij met de balans. Dat moeten we meer op orde krijgen”, zei Verstappen.

Zeker op het circuit in Zandvoort is een goede startpositie belangrijk, omdat inhalen lastig is. Verstappen was de afgelopen twee jaar de beste in de race. Als hem dat zondag weer lukt, evenaart hij de recordreeks van negen gewonnen grands prix op rij van Sebastian Vettel uit 2013.