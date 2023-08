Verstappen moest even wennen aan regen en wind in Zandvoort

Max Verstappen moest zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland even wennen aan de weersomstandigheden. “De afgelopen twee jaar was het zomers weer, nu hadden we te maken met regen en wind. Hele andere omstandigheden”, zei de coureur van Red Bull, die zich op overtuigende wijze verzekerde van poleposition.

Vanwege de vele regen die in aanloop naar de kwalificatierace viel, was het circuit nog nat. In het derde en laatste deel van de kwalificatie crashte eerst Logan Sargeant. Toen de race na twintig minuten kon worden hervat, reed Charles Leclerc zijn Ferrari al snel de boarding in.

“We zijn goed met de omstandigheden omgegaan en deden de juiste dingen op de belangrijke momenten”, aldus Verstappen, die voor het derde jaar op rij vanaf pole start. “De druk is er altijd. Iedereen verwacht dat je het even doet, maar zo makkelijk is het niet.”