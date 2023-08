Verstappen start voor derde jaar op rij vanaf pole in Zandvoort

Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij poleposition gepakt voor zijn thuisrace in Zandvoort. Voor het oog van 105.000 veelal in het oranje geklede fans reed de 25-jarige Limburger van Red Bull met 1.10,567 met afstand het snelste rondje in de kwalificatie. Lando Norris van McLaren pakte op ruim een halve seconde de tweede startplek, voor Mercedes-coureur George Russell.

De kwalificatie verliep aanvankelijk redelijk zonnig en zonder incidenten, in tegenstelling tot de rommelige en natte eerdere sessies op de dag. Maar ook de kwalificatie kende crashes. Met nog 8 minuten op de klok kwam eerst Logan Sargeant van Williams in de boarding terecht. Daardoor moesten de coureurs 20 minuten naar binnen.

4 minuten na de hervatting was er een rode vlag vanwege een crash van Charles Leclerc. Daarmee kwam er een einde aan de kwalificatie van de nummer 5 van de WK-stand. De Monegask kon wel zelf uit zijn Ferrari komen.

Na het vele oponthoud hadden de coureurs op de droge baan nog maar weinig tijd om een snel rondje neer te zetten. Dat lukte Verstappen ondanks de grote druk wel, in tegenstelling tot zijn teamgenoot en grootste concurrent Sergio PĂ©rez. De Mexicaanse nummer 2 van de WK-stand kwam niet verder dan de zevende tijd.

Ook Lewis Hamilton staat zondag voor een inhaalrace. De zevenvoudig wereldkampioen en nummer 4 in de WK-stand kwam in het tweede gedeelte van de kwalificatie niet verder dan de dertiende tijd, waardoor hij niet aan het laatste deel mocht meedoen en van redelijk achteraan moet beginnen.

De afgelopen twee jaar reed Verstappen vanaf de eerste startplek naar de overwinning in de Grote Prijs van Nederland. Zondag heeft de tweevoudig wereldkampioen de uitgelezen kans om de recordreeks van negen achtereenvolgende zeges in de Formule 1 te evenaren. Dat lukte de Duitser Sebastian Vettel tot nu toe als enige, in 2013.