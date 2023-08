Verstappen weer snelste in natte en rommelige training Zandvoort

De derde vrije training van de Formule 1 in Zandvoort is nat en rommelig verlopen. Regelmatig schoten coureurs van de gladde baan af, waardoor drie keer de rode vlag nodig was om de sessie stil te leggen. In het drogere tweede deel van de training kwam Max Verstappen voor eigen publiek wederom tot de beste tijd, met 1.21,631. Mercedes-coureur George Russell moest bijna 4 tienden van een seconde op de Nederlander van Red Bull toegeven.

Verstappen kwam als eerste de natte baan op. Op dat moment was het zonnig, maar even daarvoor hadden de fans veel regen over zich heen gekregen. Ook tijdens de trainingssessie vielen er nog regelmatig buien. Het zorgde ervoor dat veel plekken op de tribune nog leeg bleven. Tijdens de kwalificatie vanaf 15.00 uur worden er 105.000 bezoekers verwacht.

De eerste rode vlag was al vroeg door een spin van Kevin Magnussen van Haas. Met nog ruim een halfuur te gaan moesten de coureurs weer naar binnen doordat Zhou Guanyu in zijn Alfa Romeo naast de baan belandde. De debuterende invaller Liam Lawson, de vervanger van de geblesseerd geraakte Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, zorgde later voor meer oponthoud.

Verstappen had aanvankelijk de beste tijd, maar mede door de opdrogende baan nam de Brit Lando Norris van McLaren die over. Verstappen bleef veel binnen, maar verbeterde tegen het einde van de sessie nog de beste tijd. Zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez kwam tot de derde tijd.

Verstappen was vrijdag ook al de snelste in de eerste training, toen met een veel betere tijd van 1.11,852. Norris was vervolgens de snelste in de tweede training, nipt voor Verstappen.