Voornaamste uitdagers denken dat Verstappen zondag snel wegrijdt

Voornaamste uitdagers Lando Norris en George Russell verwachten niet dat zij zondag echt met Max Verstappen kunnen strijden voor de zege in de Grote Prijs van Nederland. McLaren-coureur Norris was na afloop vooral blij om direct achter de Nederlander vanaf de tweede startplek te mogen beginnen en baalde niet zozeer van het mislopen van poleposition. “Max zit voortdurend op een ander niveau”, zei de nummer 8 van de WK-stand.

De 23-jarige Norris denkt dat hij Verstappen zondag misschien twee rondjes kan bijhouden. “En dan zal hij wegrijden. Wij hebben de auto dit weekend best wat verbeterd en ik wil hoopvol zijn, maar het zal moeilijk worden.” De Nederlander was in de kwalificatie al een halve seconde sneller dan de nummer 2. De Brit was niet verbaasd door het grote verschil. “Nee, dit is geen verrassing meer.”

“Toch wil ik niet zeggen dat Verstappen onverslaanbaar is”, ging de jongeling van McLaren verder. “Juist op zo’n dag als vandaag kan hij een fout maken. Hij doet het dan helaas niet. Max is een goede rijder in een goede auto en daar heb ik respect voor.”

“Ik zal niet goed genoeg zijn om met Max te vechten, maar ik heb veel vertrouwen in mijn strijd met Norris”, liet Mercedes-coureur Russell optekenen. “We doen het geweldig. Wel denk ik dat we nog iets beter kunnen en de druk moeten opvoeren.”