Wereldkampioene Femke Bol komt zaterdagavond wel in actie in de series van de 4×400 meter bij de WK atletiek, maar Lieke Klaver ontbreekt in het estafetteteam. Bondscoach Laurent Meuwly kiest naast Bol voor Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Eveline Saalberg. De series starten om 19.55 uur.

De eerste drie van de twee heats gaan rechtstreeks door naar de finale op zondag, aangevuld met de twee tijdsnelste ploegen. Bol is doorgaans de slotloopster in de estafette, maar is nu de tweede van de vier die in de baan komen. Peeters is startloper, Saalberg moet het afmaken.

Bol en Klaver zaten op de openingsdag in het viertal dat de finale van de 4×400 gemengde estafette liep. Een onfortuinlijke val van Bol in de laatste meters voor de finish kostte de ploeg een zekere medaille. Bol nam later in het toernooi revanche met de wereldtitel op de 400 meter horden.

Klaver wist de finale van de 400 meter te halen. Daarin eindigde ze als zesde. Ze is doorgaans vaste waarde in het kwartet voor de 4×400 meter, maar ze kan ook in het team voor de 4×100 meter worden opgesteld. De Nederlandse vrouwen lopen tegen 22.00 uur de finale van de 4×100. De samenstelling van dat team is nog niet bekend.