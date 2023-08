Wielrenster Van Vleuten grijpt leiding in Ronde van Scandinavië

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft in de vierde etappe van de Ronde van Scandinavië de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Cecilie Uttrup Ludwig. De 40-jarige Nederlandse renster van Movistar eindigde als derde in een individuele tijdrit over 16,5 kilometer met start en finish in het Deense Herning. Landgenote Amber Kraak werd tweede en schoof op naar de derde plaats in het klassement.

De tijdrit werd gewonnen door de Australische Grace Brown. De renster van FDJ-Suez zette een tijd van 20.36 op de klok. Kraak (Jumbo-Visma) volgde op 19 seconden, Van Vleuten kwam 4 seconden later over de streep. De Deense Ludwig klokte de zeventiende tijd en staat nu tweede op 17 seconden van Van Vleuten.

Van Vleuten, voormalig olympisch en wereldkampioene tijdrijden, is bezig aan haar laatste jaar als wielrenster. Ze won de voorloper van de Ronde van Scandinavië – de Ronde van Noorwegen – in 2021. Ludwig schreef de rittenkoers in 2022 op haar naam. De laatste etappe op zondag is een relatief vlakke rit van Middelfart naar Haderslev.