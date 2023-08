Argentijnse tennisser Baez pakt titel in Winston-Salem

De Argentijnse tennisser Sebastian Baez heeft de titel veroverd bij het toernooi in Winston-Salem. In de finale versloeg hij de Tsjech Jiri Lehecka met 6-4 6-3.

Het was voor de 22-jarige Baez zijn derde succes van dit jaar. Hij won eerder in Kitzb├╝hel en Cordoba en bracht zijn totaal aantal titels op vier. Lehecka stond voor het eerst in een finale van een ATP-toernooi.

Baez reist met zijn toernooizege op zak naar de US Open. Hij treft bij het grandslamtoernooi, dat maandag begint, in de eerste ronde opnieuw de Kroaat Borna Coric. Baez versloeg hem in de halve finales in Winston-Salem.