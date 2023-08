De Belgische hockeyers hebben op het Europees kampioenschap in Mönchengladbach de bronzen medaille veroverd. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel won de troostfinale van wereldkampioen Duitsland met 2-0.

België, dat in de halve finale had verloren van Nederland, opende in het eerste kwart de score via Nelson Onana. Florent Van Aubel maakte vlak voor rust de 2-0 namens de olympisch kampioen.

Nederland speelt zondag om 15.00 uur de finale tegen Engeland.