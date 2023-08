Deense renner Kron van Lotto Dstny wint tweede etappe Vuelta

De tweede etappe van de Vuelta is gewonnen door de Deen Andreas Kron. De renner van Lotto Dstny was de beste op Montjuïc, de beruchte heuvel in Barcelona. De 25-jarige Kron kwam solo aan. Zijn voorsprong op de Australiër Kaden Groves was zes tellen. De beste Nederlander was Marijn van den Berg, die als negende finishte.

De tijden voor het algemeen klassement werden in de tweede etappe van de Vuelta vanwege het slechte weer iets eerder opgemaakt. Dat heeft de organisatie besloten na de kritiek. Een aantal renners, onder wie de Brit Geraint Thomas en de Belgische titelverdediger Remco Evenepoel had gezien de gevaarlijke omstandigheden door het slechte weer al aangedrongen op een eerdere tijdwaarneming.

De renners moesten zaterdag de ploegentijdrit vanwege het late tijdstip fietsen in de regen en invallende duisternis. Dit leidde ook tot veel kritiek.

De Vuelta duurt nog tot en met zondag 17 september.