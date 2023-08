Formule 1-race Zandvoort onderbroken na hevige regenval

De Formule 1-race in Zandvoort is zondag acht ronden voor het einde onderbroken. Dat gebeurde nadat het hard begon te regenen en meerdere coureurs crashten. Max Verstappen heeft de leiding in zijn thuisrace.

Onder anderen de Fin Valtteri Bottas van Alfa Romeo kwam hard in de boarding terecht door de gladde baan. Vlak daarna werd de rode vlag gezwaaid en moesten de coureurs de baan af.

De race wordt om 17.14 uur hervat, laat de organisatie weten. De wedstrijd heeft dan zo’n drie kwartier stilgelegen.