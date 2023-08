Victor Kiplangat uit Oeganda heeft bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest de gouden medaille veroverd op de marathon. Hij finishte in een tijd van 2.08.53. Kiplangat had 19 seconden voorsprong op de Israëliër Maru Teferi. Het brons was in 2.09.19 voor de Ethiopiër Leul Gebresilase.

De Nederlandse troef Abdi Nageeye staakte na zo’n 27 kilometer de strijd.