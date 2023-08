Nageeye staakt na ruim 25 kilometer marathon bij WK in Boedapest

Abdi Nageeye is uitgestapt op de marathon bij de WK atletiek in Boedapest. De 34-jarige Nederlandse troef hield het na ongeveer 27 kilometer voor gezien. Het is nog onduidelijk waarom hij de marathon voortijdig heeft beëindigd. Zijn manager vond hem na het passeren van de tweede van de vier ronden “zwaar lopen’’.

Het is de warmste dag van het jaar in Boedapest, maar de Nederlands recordhouder 42,195 kan doorgaans goed overweg met moeilijke omstandigheden. Hij rende in 2021 in de hitte van Sapporo bij de Spelen in Japan nog naar een sensationele zilveren medaille achter de ongenaakbare Keniaan Eliud Kipchoge.

Nageeye nam door zijn uitvallen ook geen revanche voor zijn mislukte optreden een jaar geleden op de WK in Eugene. Toen stapte de geboren Somaliër op 1 kilometer van de finish uit, teleurgesteld over het feit dat hij geen medaille meer kon winnen. Na afloop zocht hij ook de schuld bij zijn schoenen; hij was de marathon ingegaan op nauwelijks ingelopen schoeisel en hij kon daarop zijn ritme niet vinden.

Er leek aanvankelijk niets aan de hand met de man die in 2022 de marathon van Rotterdam won in 2.04.56 en vorig najaar nog derde werd in de marathon van New York. Hij liep mee in de grote kopgroep, die vanwege de warmte niet in een al te hoog tempo liep. Op het 25-kilometerpunt lag hij zo’n beetje op de dertigste plaats, achterin de groep. Een paar kilometer later stapte hij van het parcours.