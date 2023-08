Nageeye stapt in marathon WK uit met ‘zware ballonnenbenen’

Abdi Nageeye sprak van ‘ballonnenbenen’ nadat hij na 26 kilometer was uitgestapt op de marathon bij de WK atletiek in Boedapest. Het was niet de hitte, ook geen blessure, maar ordinaire pap in benen. “Ik snap niet hoe het kan, want ik was prima voorbereid en heb heel goed getraind, maar vanaf de start voelde ik gelijk al dat ik hele zware benen had”, zei de 34-jarige atleet, die op de Olympische Spelen van Tokio nog sensationeel naar het zilver liep.

“Ik heb geen verklaring, hooguit dat ik misschien beter niet die massage gisteravond had moeten nemen. Ik doe dat liever nooit zo laat nog, maar ik voelde wat stijfheid en dacht dat een massage zou verlichten. Het was een heerlijke massage, daar niet van, maar ik had het denk ik beter niet kunnen doen.”

Er was geen teleurstelling bij Nageeye, die vorig jaar op de WK in Eugene ook al uitstapte. “Ik voel geen teleurstelling. Ik heb het eigenlijk snel geaccepteerd. Ik voelde me bij elke versnelling slechter worden, dus het had voor mijn geen zin om door te lopen”, zei hij. “Ik kwam hier voor een medaille en niet voor de vijftiende plaats of zo. Het is misschien een beetje egoïstisch, maar ik moet vooruit denken. Als ik nu was doorgelopen, had ik veel langer moeten herstellen. Nu kan ik dit najaar nog kiezen uit een marathon. Amsterdam, New York, Chicago, ze willen me allemaal wel aan de start hebben.”

Het was de warmste dag van het jaar in Boedapest, maar naar eigen zeggen had Nageeye daar geen last van. “Daar kan ik goed mee overweg, de hitte speelde me geen parten. Mijn bovenlichaam voelde ook prima, maar het zat in mijn benen.’’

Nageeye bereidde zich zonder coach voor op de marathon bij de WK. Hij verbrak in juni de samenwerking met de Brit Gary Lough. “Ik dacht nog even, zal ik hem appen: me niet uit lachen Gary’’, grapte de winnaar van de marathon van Rotterdam in 2022. “Ik geloof in wat ik doe en dat is een topprogramma. Natuurlijk is het balen dat ik ben uitgestapt, zeker ook omdat ik een lange lijn Nederlandse supporters langs de kant zag staan. Maar ‘shit happens’, en soms ga je op je bek. Het voetbalteam van Brazilië heeft ook eens met 7-1 verloren in eigen land”, besloot Nageeye.

De Oegandees Victor Kiplangat veroverde het goud in Boedapest. Hij finishte in een tijd van 2.08.53. Kiplangat had 19 seconden voorsprong op de Israëliër Maru Teferi. Het brons was in 2.09.19 voor de Ethiopiër Leul Gebresilase.