Renner Thomas: Vuelta moet tijd tweede etappe eerder opnemen

De Britse renner Geraint Thomas hoopt dat de organisatie van de Vuelta de tijdwaarneming in de tweede etappe eerder stopt. Na de verregende ploegentijdrit zijn de weersvoorspellingen voor zondag in Barcelona opnieuw slecht.

“De tijd moet zo’n zes of zeven kilometer voor de finish worden opgemaakt. Ik hoop dat de organisatie naar ons luistert, want sommige afdalingen zijn echt heel gevaarlijk”, zegt Thomas in zijn podcast Watts Occuring.

Er kwam zaterdagavond al veel boosheid los, omdat de renners met invallende duisternis en op een kletsnat parcours de ploegentijdrit moesten rijden. Vooral de Belgische titelverdediger Remco Evenepoel was woedend. “Het was supergevaarlijk, dit is belachelijk.” De renners moesten na afloop ook nog door het verkeer en zonder licht naar de bus rijden. De gang van zaken bij de Vuelta leidde ook tot ergernis bij Adam Hansen, de voorzitter van de rennersvakbond CPA.

“Normaal gesproken zouden renners een boete krijgen als ze zonder licht in het donker rijden. Dit is geen goed voorbeeld voor de jongere generatie”, aldus Hansen op social media. “De lijst van dingen die beter moeten in de Vuelta, is na de ploegentijdrit weer langer geworden.”

Thomas zegt met Evenepoel te hebben gesproken over zijn gedachte over de tweede etappe. “Hij denkt er ook zo over. Het is de beste oplossing om de tijden eerder op te nemen. Ik denk dat alle klassementsrenners er zo over denken.”