Tennisster Rus dinsdag in Louis Armstrong Stadium tegen Keys

Tennisster Arantxa Rus speelt haar eersterondepartij op de US Open dinsdag in het Louis Armstrong Stadium, het tweede stadion van het grandslamtoernooi in New York. Rus neemt het op tegen de als zeventiende geplaatste Madison Keys uit de Verenigde Staten.

De partij tussen Rus en Keys staat als tweede gepland. De eerste wedstrijd, tussen Ons Jabeur uit Tunesië en María Camila Osorio uit Colombia, begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Tallon Griekspoor komt direct om 17.00 uur in actie. Hij neemt het op baan 10 in de eerste partij van de dag op tegen de Fransman Arthur Fils. Botic van de Zandschulp speelt de derde wedstrijd op baan 8. De nummer 2 van Nederland treft de Australiër Jordan Thompson. Daarvoor staan op baan 8 een vrouwenwedstrijd en een duel uit het mannentoernooi gepland.

Venus Williams en Carlos Alcaraz komen dinsdag in actie tijdens de avondsessie in het Arthur Ashe Stadium.

De US Open begint maandag.