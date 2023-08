Tijden tweede rit van Vuelta vanwege weer opgemaakt op Montjuïc

De tijden voor het algemeen klassement worden in de tweede etappe van de Vuelta vanwege het slechte nog iets eerder opgemaakt. Dat heeft de organisatie besloten na kritiek op de eerdere beslissing. Eerder werd bepaald dat de tijden zouden worden genoteerd op de top van de Montjuïc. Dat is 3,6 kilometer voor de finish.

Een aantal renners, onder wie de Brit Geraint Thomas en de Belgische titelverdediger Remco Evenepoel had gezien de gevaarlijke omstandigheden al aangedrongen op een eerdere tijdwaarneming. Maar in het eerste besluit van de organisatie konden ze zich niet vinden. “Of nu op de top de tijd wordt opgenomen of op de finish, dat blijft exact hetzelfde. We maakten een voorstel om de tijd op te nemen aan het begin van het lokale circuit, maar dat werd volledig weggeblazen. Ik vind dat de maatregel opnieuw heel respectloos is tegenover ons. Zeker na gisteren hadden ze wel een keertje naar ons mogen luisteren. Maar dat wordt opnieuw niet gedaan”, mopperde Evenepoel bij de start.

De organisatie heeft het voorstel van de renners nu toch overgenomen.

De renners moesten zaterdag de ploegentijdrit vanwege het late tijdstip fietsen in de regen en invallende duisternis. Dit leidde ook tot veel kritiek.