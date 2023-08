Topscorer Telgenkamp speelde nog nooit zo’n lange wedstrijd

Duco Telgenkamp heeft in zijn prille loopbaan nog nooit zo’n lange hockeywedstrijd gespeeld als in de finale van het EK. Engeland werd verslagen in een duel dat werd stilgelegd vanwege noodweer en werd opgehouden door onder meer meerdere momenten die werden bekeken door de videoscheidsrechter.

“Dit was de langste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb”, zei Telgenkamp na de 2-1-overwinning voor de camera van de NOS. “Op het laatst kon ik het niet meer aanzien en dacht ik: moet ik niet even naar binnen gaan?”

De 21 jaar oude Telgenkamp beleefde zijn grote doorbraak en hij maakte in Mönchengladbach liefst zes doelpunten. Daarmee werd hij topscorer. “Ik wil graag zoveel mogelijk doelpunten maken. Op het EK van 2017 heb ik gekeken naar Mirco Pruyser, die toen met hetzelfde aantal ook topscorer werd”, aldus Telgenkamp, die pas sinds kort professional is.

“Het is allemaal snel gegaan, maar ik heb hier volle bak en hard voor gewerkt. Ik heb altijd vertrouwen gehad in mezelf en we staan nu hier met een gouden medaille. Ik ben mega trots op mezelf en op het team. We hebben dit toernooi op resultaat gespeeld. Het was niet altijd mooi, maar deze prijs is het enige dat telt. Iedereen heeft zich weg kunnen cijferen voor het grote doel.”

Zaterdag werden ook de hockeysters van Oranje Europees kampioen.