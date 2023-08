Van der Poel rijdt nog op de weg en mountainbike

Mathieu van der Poel rijdt de rest van dit jaar nog een reeks wielerwedstrijden op de weg en maakt zijn opwachting bij de olympische testwedstrijd op de mountainbike in Parijs. De wereldkampioen start op 3 september in zijn regenboogtrui in de Bretagne Classic. Daarna rijdt hij ook de GP van Fourmies (10 september), GP van Wallonië (12 september), Super 8 Classic (16 september), Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober).

De olympische testwedstrijd op het parcours voor de Olympische Spelen in Parijs staat op 23 september op het programma. Van der Poel wil de wegwedstrijd bij de Spelen combineren met het mountainbiken. Hij kwam tijdens de WK in Glasgow op zijn mountainbike al in de eerste ronde ten val en moest de strijd staken.

Van der Poel toonde eerder deze maand al een keer zijn regenboogtrui bij het criterium van Etten-Leur.