Van Vleuten wint Ronde van Scandinavië vlak voor haar afscheid

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de Ronde van Scandinavië gewonnen. Ze verdedigde in de vijfde en laatste etappe haar leidende positie die ze zaterdag tijdens een individuele tijdrit veroverde.

Cecilie Uttrup Ludwig won de vijfde etappe over ruim 143 kilometer van Middelfart naar Haderslev. De Deense ging in de laatste kilometer in de aanval en kwam 5 seconden eerder dan het peloton over de finish. Ze verraste Lorena Wiebes die als tweede eindigde. Ludwig kwam nog dichtbij de eindzege, maar uiteindelijk eindigde ze met een achterstand van 2 seconden op Van Vleuten als tweede.

De Ronde van Scandinavië is waarschijnlijk de voorlaatste rittenkoers van de 40-jarige Van Vleuten, die aan het einde van dit jaar afscheid neemt. Ze wil ook nog deelnemen aan de Simac Ladies Tour