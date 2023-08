Verstappen belooft fans leuke Formule 1-race met mogelijk regen

Max Verstappen heeft zijn massaal aanwezige fans in Zandvoort een vermakelijke Formule 1-race beloofd. De 25-jarige Limburger zegt rekening te houden met de buien die om de badplaats heen hangen, die het circuit volgens hem wel gevaarlijk glad kunnen maken. “Zeker deze bocht kan glad worden en een fout is hier snel gemaakt”, zei Verstappen tijdens de rijdersparade, vlak voor een tribune met uitzinnige fans.

Verstappen had ook nog een korte boodschap in het Nederlands aan zijn fans. “Het is super om jullie weer allemaal hier te zien en dat jullie er alweer klaar voor zijn vandaag. Het is natuurlijk altijd ongelooflijk de support die ik hier krijg, dus dankjewel.”

Verstappen vertrekt vanaf 15.00 uur voor het derde jaar op rij vanaf poleposition in zijn thuisrace. De vorige twee keer won hij de Nederlandse GP.