Verstappen heeft nooit durven dromen van recordreeks in Formule 1

Max Verstappen is wel degelijk “heel blij” met het evenaren van het recordaantal van negen zeges op rij in de Formule 1. Eerder in het weekend hield de WK-leider van Red Bull zich nog enigszins op de vlakte. Nu het een feit is, zegt een trotse Verstappen dat hij ├╝berhaupt nooit heeft durven denken aan het evenaren van de prestatie van de Duitser Sebastian Vettel tien jaar geleden.

“Dit was waarschijnlijk een van mijn moeilijkste races om te winnen”, zegt Verstappen na de regenachtige race op eigen bodem. “Ik ben vooral heel blij om hier voor eigen publiek weer de zege te pakken.” Dat deed de 25-jarige Limburger voor het derde jaar op rij.

Volgende week in Monza kan Verstappen het record alleen in handen krijgen. “Daar ga ik tegen die tijd pas aan denken. Ik ga hier nu eerst van genieten.”