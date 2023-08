Verstappen kan record evenaren met negende zege op rij

Max Verstappen kan zondag bij de Dutch Grand Prix voor de negende keer op rij een race in de Formule 1 winnen. Als de 25-jarige Nederlander daarin slaagt, evenaart hij het record van Sebastian Vettel. De Duitser won in 2013 negen wedstrijden op rij in de belangrijkste raceklasse voor auto’s.

Verstappen begint om 15.00 uur, met 105.000 toeschouwers op de tribunes, vanaf poleposition. Ook de voorgaande twee jaar veroverde de Limburger de eerste startplek in Zandvoort en won hij de race ook. De Brit Lando Norris zette in de kwalificatie in zijn McLaren de tweede tijd neer en Mercedes-coureur George Russell, ook een Brit, de derde.

Als Verstappen opnieuw wint, zet hij een volgende stap op weg naar zijn derde achtereenvolgende wereldtitel. De voorsprong van de Red Bull-coureur in de WK-stand op zijn Mexicaanse ploeggenoot en eerste achtervolger Sergio Pérez is 125 punten.

De Formule 1 gaat volgend weekeinde verder met de Grote Prijs van Italië in Monza.