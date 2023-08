Verstappen mogelijk begin oktober in Qatar al wereldkampioen

Max Verstappen kan zijn derde achtereenvolgende wereldtitel in de Formule 1 mogelijk al snel vieren. De voorsprong van de 25-jarige coureur van Red Bull op zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Pérez liep dankzij zijn zege in de Grote Prijs van Nederland nog verder op. Verstappen heeft, met nog negen races te gaan, 138 punten meer (339 om 201).

Dit seizoen zijn er in alle races samen nog 258 punten te verdienen. Afgaande op het gemiddeld aantal punten dat Verstappen en Pérez dit seizoen pakken, heeft de Nederlander na de Grote Prijs van Qatar zo’n grote voorsprong dat hij niet meer in te halen is. Om in Lusail de titel al veilig te stellen, heeft hij een voorsprong van 147 punten nodig.

De GP van Qatar is van 6 tot en met 8 oktober. Eerst rijden de Formule 1-coureurs in september nog in Italië, Singapore en Japan. Na Qatar zijn er nog vijf wedstrijden, in de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, weer de Verenigde Staten en Abu Dhabi.

Verstappen won vorig jaar de wereldtitel in Japan na de achttiende van 22 races. Een jaar eerder gebeurde dat tijdens de laatste race in Abu Dhabi.