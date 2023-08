Amerikaanse tennisser Sock stopt na de US Open

De Amerikaanse tennisser Jack Sock beëindigt na de US Open zijn loopbaan. De 30-jarige Sock won vier ATP-titels in het enkelspel. In 2017 was hij de beste bij het mastertoernooi in Parijs. De achtste plaats was zijn hoogste klassering op de wereldranglijst.

In het dubbelspel vergaarde hij zeventien titels. In het mannendubbel was hij succesvol bij een grandslamtoernooi. Hij zegevierde op Wimbledon en de US Open. In het gemengd dubbel veroverde hij in 2016 het goud bij de Spelen in Rio de Janeiro.

Sock speelt bij de US Open in het dubbelspel met zijn landgenoot John Isner, die eerder al zijn afscheid aankondigde. “Als achtjarige jongen werd ik verliefd op deze sport. Ik heb in veertien jaar geweldige herinneringen gemaakt, die ik nooit meer zal vergeten”, aldus Sock op Instagram.