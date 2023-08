Atletiekploeg zette ‘deuk in moraal’ om in beste WK ooit

De wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest zijn een geslaagde repetitie geweest voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs, meent technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie.

De Nederlandse equipe behaalde in tien dagen vijf medailles: twee gouden voor Femke Bol (400 meter horden en 4×400 meter estafette), een zilveren en een bronzen voor Sifan Hassan (5000 en 1500 meter) en een bronzen voor Anouk Vetter (zevenkamp). Zoveel medailles haalde de Nederlandse equipe nog nooit op een WK.

“Het was een goed toernooi, maar we hebben ook twee medailles zien vervliegen”, zei Kortbeek. Hij doelde op de eerste dag van de WK, met vreemde valpartijen vlak voor de finish van Sifan Hassan (10.000 meter) en Femke Bol (4×400 meter gemengde estafette). “Als je twee keer op medaillekoers ligt en misschien zelfs op koers voor goud ligt, dan is het jammer als je die allebei helemaal niet kan tellen.’’

“Ergens zat er wel een deukje in de moraal van het team op dat moment. Zeker op die avond. Maar de dag daarna zagen we meteen wel dat iedereen de knop weer had omgezet. Er werd heel positief naar elkaar toe binnen het team gereageerd. Die sfeer heb ik het hele toernooi wel gezien.”

Kortbeek vond dat de ploeg aan de verwachtingen had voldaan. “Ik denk dat we qua top 8, dus niet alleen top 3, een goed toernooi hebben gedraaid. We hebben eigenlijk elke ochtend- en avondsessie mensen in actie gezien en dat zal in Parijs niet anders zijn. Ik denk zelfs dat we daar met meer atleten aanwezig zullen zijn en dat we richting Spelen nog kunnen verbeteren.”

Op de Spelen van Tokio haalde Nederland een ongekend aantal van acht medailles. “Ik ga nu niet roepen dat we even acht medailles halen. Natuurlijk wil je altijd beter. Maar het is niet realistisch om te zeggen dat je altijd beter zal gaan presteren. Ik denk dat het in een mondiale sport als atletiek niet zo makkelijk is om zomaar even een medaille op te halen. Hier in Boedapest waren er meer dan veertig landen met medailles.

De technisch directeur was vol lof voor medaillewinnaars Hassan en Bol. “Sifan Hassan is een wonder op zichzelf. Zij wordt internationaal ook als fenomeen gezien. Ze wint hier geen titel, maar ze laat wel zien dat ze absoluut de wereldtop is en structureel meedoet om de prijzen. Femke Bol behaalt gewoon twee wereldtitels en dat betekent echt iets. Hoe zij ook door het Hongaarse publiek gesteund is na haar val op de 4×400 gemengd. Ze kwam het stadion binnen en het leek wel alsof er een Hongaarse binnenkwam. Het zijn ook nog eens enorme persoonlijkheden.”