Bondscoach Faber legt zijn functie bij zwembond KNZB neer

Mark Faber legt zijn functie als bondscoach van zwembond KNZB neer. De 50-jarige coach wil zich op weg naar de Olympische Spelen van Parijs focussen op het begeleiden van de zwemmers uit zijn trainingsgroep in Amsterdam. Technisch directeur Sjors Lommerts neemt de taken van Faber over.

Faber combineerde sinds de Spelen van Tokio in 2021 zijn werkzaamheden bij de KNZB met zijn baan als hoofdcoach in Amsterdam. “Ik merk in de praktijk dat dit moeilijk te combineren is”, zei Faber. “Ik wil graag meer focus hebben op het begeleiden van mijn sporters aan de badrand.”

“Ik wil voorkomen dat we op weg naar Parijs een paar procentjes laten liggen die voor de zwemmers straks misschien het verschil kunnen maken. Ik vraag van mijn sporters honderd procent commitment en focus. Dat mogen ze op hun beurt ook van mij verwachten”, aldus de coach.

Faber heeft in Amsterdam onder anderen de succesvolle Arno Kamminga en Tes Schouten onder zijn hoede. Ook Caspar Corbeau heeft zich na de wereldkampioenschappen in Fukuoka aangesloten bij de trainingsgroep van Faber.