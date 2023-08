Deense tennisser Rune in eerste ronde US Open uitgeschakeld

De Deense tennisser Holger Rune is in de openingsronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld werd in vier sets verrast door de Spanjaard Roberto Carballés Baena. Het werd 6-3 4-6 6-3 6-2 voor de nummer 63 van de wereld.

Na 2 uur en 42 minuten was de stunt compleet. Carballés Baena maakte het op eigen service af na een forehandfout van Rune. Laatstgenoemde maakte liefst 42 onnodige fouten. Vooral in de slotfase oogde hij ongemotiveerd en deed hij zijn tegenstander de punten met regelmaat cadeau.

Rune probeerde Carballés Baena in de slotfase met een medische time-out nog uit zijn spel te halen, maar de Spanjaard ging stoïcijns verder. Carballés Baena is in New York nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen.

Afgelopen weekend uitte Rune op sociale media al zijn onvrede over het feit dat zijn eersterondepartij stond gepland op baan 5. “Voor het geval je baan 5 kunt vinden, dat is de baan waar ik maandag mijn eerste wedstrijd ga spelen”, schreef Rune cynisch bij een foto van een plattegrond van Flushing Meadows. Gezien zijn status had hij op een groter podium gerekend.

De 20-jarige Rune is op de US Open nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Op Roland Garros en Wimbledon haalde hij al eens de kwartfinales.

De als vijfde geplaatste Casper Ruud knokte zich in vier sets langs de Amerikaan Emilio Nava. De Noor had 3 uur en 16 minuten nodig om zich te ontdoen van de qualifier: 7-6 (5) 3-6 6-4 7-6 (5).

De 24-jarige Ruud haalde vorig jaar de finale in New York. Carlos Alcaraz was hem toen de baas. Dit jaar is de Scandinaviër bezig aan een wisselvallig jaar op de grand slams. Op Roland Garros haalde hij de finale, maar op zowel de Australian Open als op Wimbledon bleef hij in de tweede ronde steken.

In de tweede ronde staat Ruud tegenover de Chinees Zhizhen Zhang, die vorig jaar nog in de openingsronde verloor van Tim van Rijthoven. Dit jaar versloeg hij in zijn eerste partij de Amerikaan J.J. Wolf in vijf sets.