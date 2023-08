Etappewinnaar Evenepoel uit kritiek na botsing achter de finish

Wielrenner Remco Evenepoel had na zijn zege in de derde etappe van de Ronde van Spanje opnieuw kritiek op de organisatie. De nieuwe klassementsleider was meteen na de finish tegen een vrouw aangebotst. “Al voor de derde dag op rij gaat hier iets verkeerd qua veiligheid”, baalde de Belgische titelverdediger van Soudal Quick-Step.

De renners hadden na de finish in het Andorrese skidorp Arinsal amper ruimte om uit te rijden, voordat een groep journalisten, verzorgers en andere betrokkenen de weg versperde. “Er was maar 50 meter na de finishlijn”, zei Evenepoel tegen persbureau Belga. “Ik ben er wel klaar mee.”

Eerder was Evenepoel niet te spreken geweest over de ploegentijdrit, die vanwege de invallende duisternis voor onveilige situaties zorgde op het gladde parcours in Barcelona. In de kletsnatte tweede etappe werd pas na kritiek van onder anderen Evenepoel iets gedaan aan de plek van de tijdwaarneming.

Ondanks de botsing kon Evenepoel na afloop wel genieten van zijn etappezege en de leiderstrui. “Hier ben ik superblij mee”, zei hij. “Ik voelde me supergoed bergop. Op het einde deed ik een lange, maar hele sterke sprint. Ik voelde dat ik nog veel kracht in de benen had. Deze overwinning hier in Andorra, op grote hoogte, toont aan dat mijn voorbereiding goed is geweest en dat ik klaar ben voor de komende drie weken.”