Record voor turnster Biles bij Amerikaanse kampioenschappen

Turnster Simone Biles heeft bij de Amerikaanse kampioenschappen met haar titel op de meerkamp een record gevestigd. Ze won het goud op dit onderdeel voor de achtste keer. De 26-jarige viervoudig olympisch kampioene passeerde hiermee Alfred Jochim die in 1933 voor de zevende keer de titel pakte. Biles had zijn prestatie in 2021 al geëvenaard.

Daarna kwam Biles niet meer op de nationale titelstrijd in actie. Na de Spelen in Tokio, waar ze al aan minder wedstrijden meedeed, laste ze vanwege mentale problemen een pauze in. Eerder deze maand maakte ze haar rentree bij de US Classic.

Met het record was Biles niet echt bezig geweest. “Ik doe dit al zo lang. Ik ben niet echt bezig met records. Ik ben vooral bezig met mijn prestatie, maar dit is dus mijn geluksgetal dit jaar”, zei Biles, die tien jaar geleden haar eerste Amerikaanse titel won.

Biles zegt dat ze na een lastige periode haar carrière anders probeert te benaderen. “Ik weet wat ik wil en wat mijn doelen zijn, maar ik houd dingen meer voor mezelf”, aldus Biles. “Tot nu toe werkt dat goed.” Ze kan zich opmaken voor deelname aan de WK volgende maand in Antwerpen, maar wilde na afloop van de Amerikaanse kampioenschappen nog niet ingaan op de vraag of ze haar opwachting wil maken bij de Spelen in Parijs.

Ze won de titel op de meerkamp met 118,450 punten. Shilese Jones eindigde als tweede met 114,550 punten, voor Leanne Wong (111,100).