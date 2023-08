Skiër Meiners (31) beëindigt loopbaan

Skiër Maarten Meiners beëindigt zijn loopbaan. Dat meldt de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV).

De 31-jarige Meiners deed vorig jaar mee aan de Olympisch Spelen in Beijing. Daarmee was de Amersfoorter de eerste skiër die voor Nederland in actie kwam op de Winterspelen sinds 1952. Dick en Peter Pappenheim gingen hem voor. Meiners eindigde op de reuzenslalom als achttiende.

In februari deed Meiners in Courchevel nog mee aan het WK. Daar ging hij in de eerste ronde onderuit en werd hij daardoor uitgeschakeld.