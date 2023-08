Snowboardster Peperkamp scheurt meniscus en mist komend seizoen

Snowboardster Melissa Peperkamp heeft haar meniscus gescheurd en staat voor maanden aan de kant. De 19-jarige Nederlandse meldt dat op Instagram.

“Samen met de medische staf hebben we besloten om door te gaan met de operatie aan mijn knie. Hierna moet ik zes weken rusten. Daarna kan ik weer opbouwen. Hopelijk ben ik in maart terug”, aldus Peperkamp. “Ik ben superblij dat de rest van mijn knie niet beschadigd is. Ik kan niet wachten om weer te gaan snowboarden.”

Peperkamp eindigde vorig jaar bij de Olympische Spelen in Beijing als zesde op het onderdeel big air. Op de slopestyle wist ze de finale niet te halen.